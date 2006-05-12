Госавтоинспекция дореформирована окончательно

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что структурное реформирование Госавтоинспекции завершено и сейчас очередь - за внесением изменений в соответствующее законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании в Киеве с руководителями областных управлений ГАИ МВД Украины.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «принятое решение о реорганизации ГАИ является окончательным. Все, что менялось в ГАИ, дальше не подлежит реорганизации и т.д. Реформа закончилась, больше ГАИ никто дергать не будет».

При этом министр отметил, что за прошлый год в результате реформирования ГАИ удалось «не ухудшить ситуацию с ДТП, значительно улучшить регистрационную работу». Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, «все системные изменения мы сделали» и теперь ГАИ нуждается в законодательных изменениях для того, чтобы получить возможность карать нарушителей правил дорожного движения на месте совершения нарушения, а не выписывать им «приглашение в суд». Если кто-то из нарушителей, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, не соглашается с тем, что он наказан, он может обжаловать это в судебном порядке.

Министр также напомнил, что реформирование ГАИ Украины имеет три составляющие. Первая составляющая – это организационное реформирование, которое уже закончилось, в связи с чем количество сотрудников ГАИ было сокращено наполовину, а в состав ГАИ была введена дорожно-патрульная служба, а та половина сотрудников, которая осталась, «держит ситуацию». Второй составляющей реформирования министр назвал техническое обеспечение этой структурной единицы МВД, в связи с чем все средства, поступающие в ГАИ, направляются на техническое переоснащение. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «все, что можно, на сегодня сделано министерством и Кабинетом Министров», а все остальные, то есть третья составляющая - функциональное обеспечение - зависит от законодательного органа Украины, и пока этого не будет, граждане реально не смогут почувствовать реформирование ГАИ.

По словам министра, с целью внесения изменений в определенные законы, в частности, те, которые содержат в себе карательные функции в отношении нарушителей правил дорожного движения, МВД разработало законопроект почти на 600 страницах. Обращаясь к новоизбранным депутатам, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что если они не хотят принять его в целом, то пускай примут за основу и вносят в этот законопроект свои предложения.

Обращаясь к руководителям региональных управлений Госавтоинспекции, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Либо вы будете выполнять возложенные на вас функции, либо их выполнение будет возложено на другие организации». При этом он дал понять, что в случае ухудшения ситуации с ДТП в регионах, в частности, это касается тяжелых ДТП, непосредственную ответственность будут нести руководители управлений ГАИ вплоть до увольнения от должностей. «Количество ДТП должно быть уменьшено, - сказал министр. - Никто не будет мириться с ситуацией, когда мы будем терять тысячи людей на дорогах».

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что по результатам совещания будут приняты соответствующие меры влияния к руководителям управлений ГАИ в четырех-пяти областях.