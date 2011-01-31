Акимова: иностранные инвесторы хотят участвовать в приватизации

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заверяет, что в настоящее время много иностранных инвесторов заинтересованы вкладывать средства в украинский агропромышленный комплекс и энергетику.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По словам И.АКИМОВОЙ, иностранные компании заверяют, что приватизация в Украине - это тот процесс, в котором они заинтересованы принимать участие и надеются, что государство создаст равные условия иностранным инвесторам с отечественными инвесторами.

"Иностранным компаниям очень интересно развивать сейчас все, что связано с агропромышленным комплексом", - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.

При этом И.АКИМОВА отметила, что иностранцы заинтересованы в инвестировании во все этапы развития АПК в Украине.

"Количество людей, количество компаний, которые заинтересованы вместе с нами развивать агропромышленный комплекс, как в принципе и другие секторы экономики, например энергетический - очень большое", - сказала она.

При этом И.АКИМОВА признала, что в любой стране есть определенные риски.

"Но, что вселяет веру - положительный сигнал со стороны инвесторов", - сказала она.