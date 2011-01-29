Сумское землячество в Киеве насчитывает 800 человек

Подписано соглашение о сотрудничестве между Сумской областной государственной администрацией, областным советом и сумским землячеством в городе Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ отметил, что землячество «ставит цель объединения земляков ради развития родного края». «Нужно вовлекать в жизнедеятельность области выдающихся сумчан, которые сегодня занимают государственные должности разного уровня, живут за пределами нашей страны и имеют возможность помощи Сумщине стать современным и комфортным для жизни регионом», - сказал руководитель облгосадминистрации.

В свою очередь, председатель сумского землячества в г. Киев Иван РИШНЯК назвал подписание соглашения «уникальным событием». «Все начинается, как говорят, с белого листа. Подписано трехстороннее соглашение – между облгосадминистрацией, областным советом и сумским землячеством. Это залог плодотворного сотрудничества, направленного на развитие экономики, культуры и позитивного имиджа Сумщины», - отметил И.РИШНЯК.

В настоящее время в сумское землячество входят более 800 человек - выходцев из Сумщины.