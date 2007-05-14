Тимошенко: БЮТ согласен на 15 июля

БЮТ готов принять участие во внеочередных парламентских выборах, если они состоятся 15 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО перед началом межпартийного съезда БЮТ.

Она напомнила, что сейчас проходят заседания рабочей группы, которая готовит пакет документов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов. При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшний день не достигнуты какие-то компромиссы, и пока нет реальных решений, то единственным днем для проведения внеочередных парламентских выборов остается 24 июня.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что сейчас рассматривается вариант, что Верховная Рада соберется на один день и проголосует за необходимые законопроекты и постановления для проведения внеочередных выборов.

Она также сказала, что сегодня была озвучена возможная компромиссная дата проведения выборов - 15 июля. «Мы готовы к такому компромиссу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, если политические силы договорятся и согласованной датой выборов станет 15 июля, то БЮТ будет принимать участие в таких выборах.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.