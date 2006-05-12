В Киеве будет 27°тепла

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, Крыму и Приазовье местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°, на побережье морей 16-21°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14-15 мая - переменная облачность. В западных областях, а утром и днем 15 мая и в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской области дожди, грозы, местами град, в Карпатах и на Прикарпатье местами сильные дожди. На остальной территории местами кратковременные дожди, отдельные грозы, лишь в Крыму, а 14 мая и в южных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в Крыму, восточных, а 15 мая и западных областях 5-10° тепла; днем 14 мая 22-27°, на крайнем западе 16-21°, 15 мая снижение температуры в западных областях до 13-18°, в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской области до 17-22°, на остальной территории температура существенно не изменится.

16-17 мая - преимущественно без осадков, только 16 мая местами в южной части и восточных областях, 17 мая в западных, а днем и северных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 4-10° тепла; днем 16 мая 15-21°, 17 мая 19-25°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Температура в Киеве ночью около 10° тепла, днем 21-23°, по области ночью 6-11° тепла, днем 20-25°.

14-15 мая - переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем дожди (14 мая местами кратковременный), отдельные грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла; днем 14 мая 22-27°, 15 мая 17-22°.

16-17 мая - преимущественно без осадков, только днем 17 мая кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-10° тепла; днем 16 мая 16-21°, 17 мая 19-24°.