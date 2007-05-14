Шаповал напоминает судьям КС, что их удалили с поля

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что уволенные судьи КС – Валерий ПШЕНИЧНЫЙ, Сюзанна СТАНИК и Владимир ИВАЩЕНКО - не имеют права принимать участия в заседаниях Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

В.ШАПОВАЛ отметил, что соответствующие три указа Президента об увольнении этих судей являются действующими, и если они обжалованы в суде, это не означает, что их можно игнорировать.

Он подчеркнул, что перечисленные люди не являются судьями КС.

По его убеждению, если они придут на заседание Суда, возникнет много вопросов.

«Это будет собрание разных, достаточно случайных людей, которые непонятно для чего собрались», - сказал В.ШАПОВАЛ.

«Это, например, когда я выйду на поле, где играет «Шахтер» (Донецк) и даже надену такого цвета футболку - это не будет означать, что я с ними буду играть в футбол», - подчеркнул В.ШАПОВАЛ.

Он выразил надежду, что уволенные судьи этого не сделают.