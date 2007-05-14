Погода на 15-18 мая

Завтра в Украине будет малооблачно, без осадков, лишь во второй половине дня во Львовской области и на Волыни местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается южный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье и в Крыму местами 6-10°; днем 24-29°, на Прикарпатье до 31°, на побережье морей 18-23°; в Карпатах ночью 6-11° тепла, днем 13-18°.

16-17 мая - переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, а 17 мая и в северных областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, на Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с, 16 мая в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 24-29°, в западных, а 17 мая и в северных областях 19-24°, 17 мая в южной части местами 30-32°.

18 мая в западных, северных и большинстве центральных областей, 19 мая в южной части и восточных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, 19 мая в западных областях 6-11°; днем в западных и северных областях 18-24°, на остальной территории сохранится жаркая погода.

20-24 мая - в западных и северных областях отдельные кратковременные грозовые дожди с колебанием температуры на 3-5°. На остальной территории преимущественно без осадков, температура существенно не изменится.

В Киеве и области во вторник ожидается малооблачная погода. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

16-17 мая - переменная облачность. 16 мая без осадков, 17 мая кратковременный дождь (ночью небольшой), местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 16 мая 24-29°, 17 мая 19-24°.

18 мая - кратковременные дожди, грозы, 19 мая без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.