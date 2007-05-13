На Евровидении побеждает Сербия

Завершилось голосование на конкурсе Евровидение-2007.

Первую строчку заняла Мария Шерифович из Сербии с песней "Молитва" и 268 баллами. Высшие 12 баллов ей отдали Черногория, Австрия, Финляндия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Швейцария, Македония и Венгрия.

Вторую - Верка Сердючка, представляющая Украину, с 235-ю. Её сочли лучшей в Андорре, Португалии, Чехии, Польше, Латвии. Ещё у неё в активе три "десятки" (Израиль, Грузия, Белоруссия), пять восьмёрок (Россия, Ирландия, Эстония, Великобритания, Литва), трижды по 7, 6 и 5, пятью 4, семью 3, четыре двойки, две единички и только Албания оценила остальные номера выше чем Lasha Tumbai.

На третьей строчке российская гёрл-группа "Серебро", у них 207 баллов. Белоруссия, Армения, Эстония - три источника 12-балльных оценок "Серебра".

За исполнителями из Турции (Кенан Догулу), Болгарии (Элиста Тодорова и Стоян Ванкулов) и Беларуси (Колдун) остались, соответственно, строчки с четвёртой по шестую и баллы 163, 157, 145.

Остальные финалисты выстроились так:

7 Греция 139

8 Армения 138

9 Венгрия 128

10 Молдова 109

11 Босния и Герцеговина 106

12 Грузия 97

13 Румыния 84

14 Македония 73

15 Словения 66

16 Латвия 54

17 Финляндия 53

18 Швеция 51

19 Германия 49

20 Испания 43

21 Литва 28

22 Франция 19

23 Великобритания 19

24 Ирландия 5