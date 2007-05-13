На Евровидении побеждает Сербия
У Сердючки "серебро" с 235 баллами
|Мария Шерифович. Фото АР/Yahoo!
Первую строчку заняла Мария Шерифович из Сербии с песней "Молитва" и 268 баллами. Высшие 12 баллов ей отдали Черногория, Австрия, Финляндия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Швейцария, Македония и Венгрия.
Вторую - Верка Сердючка, представляющая Украину, с 235-ю. Её сочли лучшей в Андорре, Португалии, Чехии, Польше, Латвии. Ещё у неё в активе три "десятки" (Израиль, Грузия, Белоруссия), пять восьмёрок (Россия, Ирландия, Эстония, Великобритания, Литва), трижды по 7, 6 и 5, пятью 4, семью 3, четыре двойки, две единички и только Албания оценила остальные номера выше чем Lasha Tumbai.
На третьей строчке российская гёрл-группа "Серебро", у них 207 баллов. Белоруссия, Армения, Эстония - три источника 12-балльных оценок "Серебра".
За исполнителями из Турции (Кенан Догулу), Болгарии (Элиста Тодорова и Стоян Ванкулов) и Беларуси (Колдун) остались, соответственно, строчки с четвёртой по шестую и баллы 163, 157, 145.
Остальные финалисты выстроились так:
7 Греция 139
8 Армения 138
9 Венгрия 128
10 Молдова 109
11 Босния и Герцеговина 106
12 Грузия 97
13 Румыния 84
14 Македония 73
15 Словения 66
16 Латвия 54
17 Финляндия 53
18 Швеция 51
19 Германия 49
20 Испания 43
21 Литва 28
22 Франция 19
23 Великобритания 19
24 Ирландия 5