МЧС: уровень рек ниже чем в прошлом году, но это ничего не гарантирует

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций заявляет об отсутствии на сегодняшний день серьезной угрозы подтопления больших территорий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента управления спасательными силами МЧС Григорий МАРЧЕНКО.

По его словам, в бассейнах рек Припять, Днепр и Десна зафиксирован уровень воды ниже, чем в прошлом году. “Но это ничего не гарантирует”, - сказал, в то же время, Г.МАРЧЕНКО, отметив, что ситуация может измениться. Он объяснил, что возможные изменения связаны с тем, что масштаб вероятных наводнений зависит не только от объема воды, но и от режима таяния снега и льда, который накопится Директор департамента сказал, что министерство проводит постоянный мониторинг ситуации на реках.

Г.МАРЧЕНКО рассказал, что МЧС по поручению правительства проводит мероприятия по подготовке к пропуску ледохода, наводнения и паводков в 2011 году. Соответствующий план действий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления уже утвердила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам Г.МАРЧЕНКО, сформирована межведомственная группировка сил гражданской защиты общей численностью 46 тыс. 925 человек личного состава и 3 тыс. 320 единиц техники, которые распределены по регионам оперативного реагирования.

Также согласно плану определены 8 регионов оперативного реагирования, которые охватывают: Восточный регион - Донецкая, Луганская и Харьковская области; Северный регион - Черниговская и Сумская области; Днепровский регион - Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Херсонская области; Северо-западный регион - Волынская, Житомирская и Ривненская области; Днестровский регион - Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области; Карпатский регион - Закарпатская, Львовская и Черновицкая области; Дунайско-Бугский регион - Одесская и Николаевская области; Крымский регион - Автономная Республика Крым.