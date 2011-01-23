В Одессе милиция закрыла приют для животных

Городская программа по контролю над популяцией бездомных собак и кошек приостановлена сотрудниками Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД Украины в Одесской области под предлогом отсутствия лицензии у врачей-ветеринаров на проведение стерилизации с применением кетамина в качестве наркоза.

Об этом сегодня сообщила УНИАН директор благотворительного учреждения «Приют для защиты и помощи бездомным животным» Ирина НАУМОВА, уточнив, что «неожиданно нагрянувшие в приют на 6-м километре Овидиопольской трассы, где стерилизуют собак и кошек, сотрудники ОБНОН изъяли имевшийся запас препарата «кетамин», который применяется в качестве наркоза при хирургических операциях».

В свою очередь, ветеринарный врач приюта Валерий ЗНАМЕРОВСКИЙ добавил, что инспекторы мотивировали свои действия тем, что «в начале января решением Кабмина Украины психотропное вещество кетамин (анестетик), который используется в ветеринарии, включено в перечень психотропных веществ. И теперь для проведения хирургических вмешательств с использованием кетамина требуется лицензия, которой у ветеринаров нет. Не имеется также препарата для замены кетамина, впрочем, не определен постановлением Кабмина и механизм отчетности при использовании веществ для наркоза».

Кроме того, для хранения препарата, применяемого для стерилизации животных, милиция потребовала создать особые условия – возвести в приюте отдельное помещение.

Все это, отмечают ветеринары, ставит под угрозу функционирование крупнейшего в Восточной Европе приюта, который создан усилиями Немецкого союза защиты животных при содействии бывшей городской власти. В течение шести лет здесь выполнено около 30 тысяч операций по стерилизации животных, часть которых остались в приюте, а большинство возвращены на улицы города или переданы в семьи горожан.

Кроме того, на грани закрытия находится второй одесский приют для животных «Ковчег», который с начала текущего года не получил ни малейшей финансовой поддержки от нынешней городской власти.

Как сообщила УНИАН вице-президент одесского Союза защиты животных Ирина МОМОТ, «вместо этого нам сообщили о вероятности лишения приюта льготной платы за арендованное помещение, где содержим, кормим и оказываем ветеринарную помощь почти сотне бездомных собак. Кроме того, у «Ковчега» возникла задолженность за электроэнергию свыше 6 тыс. грн.»

С учетом возникшей ситуации вице-мэр Одессы Николай ИЛЬЧЕНКО провел совещание с участием представителей облУВД, приютов для бездомных и коммунальной службы по отлову бродячих собак, по завершении которого заверил, что «деятельность благотворительного учреждения «Приют для защиты и помощи бездомным животным» не будет остановлена, а лишь приведена в соответствие с действующим законодательством».

В свою очередь, начальник управления горсовета Игорь ДЕРБОГЛАВ отметил, что «средств на поддержку приютов у мэрии нет. Сейчас даже городская служба по отлову бездомных животных держится на голом энтузиазме».