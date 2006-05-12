В Мариуполе погиб школьник

В четверг в 19.10 в Октябрьском районе Мариуполя погиб ученик 8-го класса спортивного интерната №4.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, парень, проходя через баскетбольную площадку общеобразовательной школы №67, подпрыгнул и ухватился за кольцо баскетбольного щита, от чего конструкция полностью разрушилась. В результате разрушения щита ученик получил тяжелые травмы, от которых умер на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.