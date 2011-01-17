Обстрелян суд, где рассматривается дело о памятнике Сталину

В Запорожье обстреляно здание Жовтневого районного суд, где слушаются дела о взрыве в Свято-Покровском храме и рассматриваются материалы подозреваемых в уничтожении памятника Сталину.

Как передает кореспондент УНИАН, информацию об этом сегодня подтвердил председатель Жовтневого райсуда Виктор ТАТАРИНОВ.

"Действительно, в воскресенье, 16 января, после 19.00 неизвестный выстрелил в окно кабинета судьи на первом этаже", - заявил В.ТАТАРИНОВ, отметив, что на момент происшествия "это было единственное окно, которое светилось: судья просто задержался на работе".

"Пуля пролетела над его головой и попала в шкаф. Повреждены стекло, штора, жалюзи и мебель", - рассказал В.ТАТАРИНОВ.

По словам председателя Жовтневого райсуда, судья, кабинет которого оказался обстрелянным, "не имел отношения к резонансным делам, потрясшим Украину в январе, среди которых дела пономарей и националистов".

Как сообщил первый заместитель прокурора Запорожской области Александр ПОПОВИЧ, "в результате осмотра места происшествия (кабинета судьи - УНИАН) обнаружен расплющенный металлический предмет серого цвета, похожий на пулю пневматического оружия".

В связи с этим сейчас правоохранительными органами "принимаются меры для раскрытия преступления: устанавливается личность стрелявшего и оружие, из которого стреляли", сказал А.ПОПОВИЧ.

По словам председателя Жовтневого суда, ранее "в адрес судей и других чиновников звучали угрозы от представителей определенных заинтересованных сил".