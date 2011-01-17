В Сумской области мужчина похитил флаг города

В Сумской области временно неработающий житель Ромненского района похитил флаг города из горрайонного центра занятости населения.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью Ромненского городского отдела УМВД Украины в Сумской области Наталия ВОЙТЕНКО, представители администрации центра занятости позвонили по телефону к правоохранителям и сообщили, что из их здания исчез флаг города. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, которой понадобилось меньше часа, чтобы задержать вора. Им оказался 50-летний мужчина, который приехал в Ромны, чтобы стать на учет в центр занятости в качестве безработного.

Имея высшее образование и значительный опыт работы, он надеялся на хорошую вакансию и соответствующее отношение к грамотному специалисту. Однако опоздание на несколько минут не позволило ему пройти необходимые процедуры. А предложение администратора записаться на прием через несколько дней он воспринял как проявление неуважения. Мужчина решил обратиться к директору учреждения с требованием уделить больше внимания своей проблеме, поскольку добираться из села далековато и не совсем удобно, к тому же - это затрата средств. Но длительное ожидание приема руководителя его крайне возмутило.

Поэтому безработный в знак протеста спрятал за пазуху один из трех флагов, которые украшали стены коридора, - зеленый символ города.

После этого он ушел, на ходу сказав администратору: «Приду 19-го с флагом». Содержание этой фразы сотрудник учреждения понял лишь впоследствии.

Между тем злоумышленник сел на автобус и поехал домой в село Глинск, где на конечной остановке его встретили оперативники.

Похищенный флаг возвращен на место, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.