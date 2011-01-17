Туркмения предлагает Европе строить газопровод по дну Каспия

Строительство трубопровода по дну Каспия - самый предпочтительный вариант поставок туркменского природного газа в Европу, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в субботу в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу, который находился в Ашхабаде с двухдневным визитом.

По мнению главы Туркмении, "строительство трубопровода по дну Каспия привлекательно с коммерческой, финансовой и инфраструктурной точек зрения".

"18 ноября 2010 года в Баку на саммите глав Прикаспийских государств мы официально заявили, что прокладка подводного трубопровода по дну Каспия может осуществляться с согласия тех государств, через участки дна которых будет построен такой трубопровод", - приводит его слова РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что такое строительство может быть осуществлено при соблюдении самых высоких международных экологических стандартов и норм.

Глава Туркмении также отметил, что "одновременно с трубопроводом можно рассматривать и возможность транспортировки сжиженного природного газа через Каспий, для чего потребуется создание специальной инфраструктуры и наличие танкерного флота. "Считаю, что эти и другие варианты поставок туркменского природного газа в Европу могут стать предметом самого серьезного обсуждения между Туркменистаном и правительствами заинтересованных европейских государств и компаний", - сказал Бердымухамедов.