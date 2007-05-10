В Херсоне упала карусель с детьми

В Херсоне на выходных в приезжем луна-парке сломалась часть конструкции аттракциона «Детская цепочка».

Как сообщает корреспондент УНИАН, в момент поломки на аттракционе было трое детей, но, к счастью, обвалившаяся часть карусели упала с небольшой высоты, и дети не пострадали, отделавшись испугом.

На данный момент сломанная карусель не функционирует, хотя все остальные аттракционы действуют. Владельцы парка аттракционов пытаются разобраться: как могла поломаться карусель, конструкция которой очень проста и аналогичных случаев поломки подобных конструкций не зафиксировано.

По информации заместителя городского председателя Херсона Сергея ЧЕРЕВКО, все аттракционы Луна-парка при получении разрешения на функционирование в городе прошли техническое освидетельствование, и все разрешительные и технические документы в порядке.