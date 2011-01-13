ЕС и Азербайджан договорились о поставках газа по Южному коридору

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сегодня в Баку подписали совместную декларацию о поставках газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Азербайджан взял обязательства на поставки достаточного количества газа для обеспечения реализации проекта Южного энергетического коридора, в то время как ЕС будет способствовать доступу этого газа на свои рынки.

«Это значительный прорыв. Это соглашение подтверждает прямой доступ Европе к газу из Каспийского бассейна, позволяя, таким образом, реализовать проект Южного коридора», - заявил по этому поводу президент Еврокомиссии.

«Поскольку импорт будет возрастать в ближайшие десятилетия, нам необходимы новые страны-поставщики», - отметил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР.

В совместном заявлении также отмечается, что ЕС и Азербайджан совместно будут обеспечивать инфраструктуру для поставок газа в Европу.

Южный коридор предусматривает возможность строительства ряда новых газопроводов, в частности «Набукко», либо развитие существующей инфраструктуры в странах-транзитерах.