Милиция нашла на «Петровке» контрафактные шубы

Вчера в Киеве в ходе проверочного рейда по соблюдению правил торговли сотрудники УБОП на рынке «Петровка» изъяли контрафактную продукцию на сумму более 3,4 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в 26 торговых точках было выявлены и изъяты от 1 до 5 тысяч единиц пиратской аудио- и видеопродукции, а также предметы верхней одежды из искусственного и натурального меха.

Общее количество изъятых дисков достигло почти 15 тысяч на сумму более 607 тыс. грн.

Кроме того, были изъяты промышленные товары с признаками контрафактного происхождения на сумму более 2,8 млн. грн.

По результатам проведенных проверок деятельность части предпринимателей приостановлена.