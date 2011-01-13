Милиция нашла на «Петровке» контрафактные шубы
18:37, 13 января 2011Общество
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И почти 15 тысяч дисков
Вчера в Киеве в ходе проверочного рейда по соблюдению правил торговли сотрудники УБОП на рынке «Петровка» изъяли контрафактную продукцию на сумму более 3,4 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в 26 торговых точках было выявлены и изъяты от 1 до 5 тысяч единиц пиратской аудио- и видеопродукции, а также предметы верхней одежды из искусственного и натурального меха.
Общее количество изъятых дисков достигло почти 15 тысяч на сумму более 607 тыс. грн.
Кроме того, были изъяты промышленные товары с признаками контрафактного происхождения на сумму более 2,8 млн. грн.
По результатам проведенных проверок деятельность части предпринимателей приостановлена.
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