Эксперты спрогнозировали ставки по валютным кредитам

В 2011 году ставки по валютным кредитам будут колебаться в диапазоне 14-15% годовых, однако уже к середине года (если запрет на такое кредитование не будет возобновлен) упадут до 11-12%.

Об этом пишет Comments.ua.

Как отмечает издание, 1 января истек срок моратория на валютное кредитование физических лиц (запрет на выдачу займов в СКВ содержался сразу в двух документах - постановлении НБУ №319 и антикризисном Законе №1533-VI «О мерах по преодолению последствий финансового кризиса в Украине», принятом в июне 2009 года). Дальнейшая судьба валютного кредитования будет решена уже в ближайшее время на одном из заседаний правления НБУ.

«Не сомневаюсь, что кредитные продукты в валюте появятся в арсенале всех без исключения банков. Рынок избыточно насыщен валютными ресурсами и разместить их в кредитах хотели бы многие банки», - прогнозирует председатель наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей ОНИСТРАТ.

Первыми за выдачу валютных кредитов, скорее всего, возьмутся «дочки» иностранных банков. «Банки с иностранным капиталом готовы и имеют возможность возобновлять кредитование в иностранной валюте, поскольку доступ к внешним ресурсам для них является более открытым и стоимость ниже, чем на внутреннем рынке. Кроме того, быстрое восстановление экономики вряд ли возможно без валютных кредитов», - убежден старший эксперт отдела рыночной аналитики УкрСиббанка BNP Paribas Group Юрий РУДЕНКО.

По мнению финансистов, после длительного застоя на кредитном рынке, во многом связанного с дороговизной гривневых займов (ставки по ним составляют от 20% годовых), спрос на дешевые валютные ссуды может оказаться довольно высоким. По подсчетам банкиров, ставки по валютным кредитам на первых порах будут колебаться в диапазоне 14-15% годовых, однако уже к середине года (если запрет на такое кредитование не будет возобновлен) упадут до 11-12%.

Правда, отмечает издание, значительного роста кредитного портфеля в валюте банкиры все же не ожидают. Одна из причин, сдерживающих рост объемов выдачи ссуд в СКВ, а также косвенно влияющая на их цену, - жесткие нормативы резервирования по таким займам, утвержденные Нацбанком. Кроме того, важным сдерживающим фактором являются высокие валютные риски. По этой причине ряд банков и вовсе намерены отказаться от выдачи займов в СКВ. «Население должно брать кредиты в той валюте, в которой получает доход. Валютные же займы следует разрешить только для предприятий с валютной выручкой», - заявил председатель правления банка «Форум» Commerzbank Group Ярослав КОЛЕСНИК.

Финансисты допускают, что наступившее сейчас валютное «перемирие» продлится недолго. Законопроект №7351 о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, который содержит норму, навсегда запрещающую кредитование физлиц в валюте, был внесен в парламент еще в конце прошлого года. По оценкам экспертов, шансы его принятия довольно высоки. «Поэтому даже если в течение какого-то времени валютное кредитование физлиц и будет разрешено (после 1-го января и до принятия этого закона), вряд ли банки поспешат его возвращать», - прогнозирует председатель правления OTP Bank Дмитрий ЗИНКОВ.