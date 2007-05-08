Глубоко под землёй нашли ворота в праславянский мир

Остатки въездной арки в Ривне времен раннего средневековья, возможно, находятся на глубине в несколько метров в центре города. Эта новая археологическая находка, а также другие неизвестные объекты из разных эпох было обнаружены близ Дома одежды во время геофизического обследования территории, на которой планируют построить подземный торговый центр. Об этом сообщает информагентство «Ривненщина».

Сейчас строительные работы здесь прекращены до окончания обследования этого места археологами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Центра геофизических и исторических исследований «Ривне-Суренж» Валентин ДЕМЬЯНОВ, подземные объекты, которые обнаружены в этом месте, могут пролить свет на интересную и бурную историю города Ривне, который, по его мнению, свыше полутора тысяч лет назад назывался Суренж и был столицей большого государства Дулибии – прародины всего славянского мира.

Это мнение В.ДЕМЬЯНОВА ярко подтверждают исторические факты, археологические находки и обнаруженные в земле Ривного и его окраин остатки фундаментов, стен домов и подземных ходов. Этот богатый материал он собрал, обобщил и опубликовал в своей сенсационной и хорошо иллюстрированной книге «Величие Дулибии Рось. Суренж».

Как сообщил В.ДЕМЬЯНОВ, во избежание небезопасного интереса «черных» археологов он не называет точных адресов всех своих находок.