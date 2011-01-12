Во Франкфурте-на-Майне задержали украинского чиновника

Во Франкфурте-на-Майне полиция Германии задержала депутата Киеврады, главу постоянной комиссии, который находился в международном розыске. Как рассказали "Сегодня" в СБУ, его обвиняют в преступлении, которое причинило ущерб на сумму 10 млн грн.

Источники в Киевраде говорят, что задержан Алексей Евлах — глава земельной комиссии. Еще в начале июля Евлах давал пояснения работникам СБУ в здании Киеврады, после чего ему стало плохо — с гипертоническим кризом и обострением сахарного диабета он попал в частную клинику, после которой он, по словам его помощницы Елены Маркосян, выехал в Германию на лечение. «Ему сделали 6 операций на ноге, последнюю перед самым Новым годом», — сказала она нам. Несколько лет назад Алексей Евлах попал в крупное ДТП, после которого его ногу врачи буквально собирали по частям.

Елена Маркосян сказала, что ни ей, ни семье ничего не известно о задержании. «Я постоянно общалась с Алексеем. Он был в больнице и постоянно, по его словам, информировал СБУ о том, где находится. С его женой Валентиной я разговаривала утром (Вчера. — Авт.). Она собиралась вылететь к мужу, поскольку он должен был вернуться в Украину», — сказала она нам.

По словам источника в Киевраде, Евлах предлагал сотрудникам СБУ оплатить за свой счет командировку в Германию, чтобы он мог дать показания. В службе безопасности это не комментируют. Коллеги Евлаха по Киевраде считают, что его приезд будет очень невыгоден многим участникам земельного дерибана из столичной власти, поскольку у него, как у главы земельной комиссии, был «ключ» от всех схем, и он подписывал все земельные решения. Хотя повестку дня заседания Киеврады формировала Светлана Макеева (экс-начальник земуправления секретариата Киеврады, ее дело сейчас направлено в суд), Евлах вносил много скандальных земельных вопросов на сессии «с голоса». Например, 1 октября 2007 года (на самой громкой сессии) им было внесено сразу 18 вопросов о выделении земли садовым кооперативам, проекты решений никто из депутатов не видел.

Также вчера стало известно, что экс-начальнк главка здравоохранения Людмила Качурова уже отпущена из СИЗО на подписку о невыезде. Но обвинений с нее не сняли. Напомним, ее подозревают в нецелевом использовании бюджетных денег.