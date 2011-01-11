ВР запретила «детальное изображение половых органов» на обложках

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно защиты общественной морали.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 324 народных депутата из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины «Об охране детства», согласно которым с целью защиты моральной и физической жизни детей запрещается втягивание детей в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера, порнографических материалов, предоставлению услуг, а также организации и проведению зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера; распространение продукции сексуального или эротического характера, порнографических материалов, предоставление услуг и проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера среди детей; использование образов детей в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и проведении зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.

Также изменениями в закон предусматривается запретить изготовление (производство), хранение, рекламу, распространение, приобретение продукции, которая содержит детскую порнографию, ввоз, вывоз, транзит через территорию Украины, почтовую пересылку такой продукции; предложение или предоставление доступа к продукции, которая содержит детскую порнографию.

Кроме того, проектом закона предлагается запретить привлечение детей к продаже печатной продукции, полиграфии и печатной продукции средств массовой информации эротического или сексуального характера, а также продажу (ознакомление) лицам, не достигшим 16, а в отдельных случаях 18 лет, продукции сексуального или эротического характера.

Также проектом закона предусматривается внести изменения в Закон Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», которыми установлено, что распространение печатной продукции или полиграфии эротического или сексуального характера по почте разрешается только в непрозрачной герметической упаковке, а продажа эротических печатных изданий – в герметической упаковке. На обложке запрещается детальное изображение половых органов.