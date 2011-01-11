Трое курсантов университета внутренних дел попались на грабежах и разбоях

5 января 2011 г. прокуратура Днепропетровской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении трех курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел, которые совершили ряд грабежей и разбоев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Двадцатилетние парни обвинены в разбоях и грабежах, которые они совершили в период с 8 марта по 11 апреля 2010 года с применением насилия (в двух случаях опасного для жизни потерпевшего) и завладели имуществом трех граждан на общую сумму свыше 13 тыс. грн.

Судом злоумышленникам избрана мера пресечения - взятие под стражу.

Подсудимым угрожает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.