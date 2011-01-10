В Донецкой области чиновник требовал взятку - 354 тысячи

В Донецкой области разоблачен заместитель начальника коммунального предприятия, который требовал и получил 354 тыс. грн. взятки от директора общества с ограниченной ответственностью за подписание соглашения о проведении ремонта контактной сети упомянутым предприятием.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.