В Донецкой области чиновник требовал взятку - 354 тысячи
10:38, 10 января 2011Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Донецкой области разоблачен заместитель начальника коммунального предприятия, который требовал и получил 354 тыс. грн. взятки от директора общества с ограниченной ответственностью за подписание соглашения о проведении ремонта контактной сети упомянутым предприятием.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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