В Луцке маршрутка врезалась в людей на остановке

В Луцке маршрутное такси врезалось в группу людей на остановке общественного транспорта. Одна женщина погибла на месте ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Волынской области, ДТП произошло вчера вечером. Водитель не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, в результате чего осуществил выезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. После этого маршрутка врезалась в торговый киоск, расположенный на остановке.

В результате ДТП водитель автобуса и один пешеход получили телесные повреждения и были госпитализированы. Одна женщина погибла на месте происшествия. Продолжается расследование обстоятельств ДТП.