В Закарпатской области спасатели ищут трех сноубордистов из России

В горах Закарпатской области спасатели МЧС ищут трех сноубордистов из России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в 19.55 4 января в МЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пилипец Межгорного района на хребте Боржавские Полонины, г. Гемба, потеряли ориентирование на местности трое сноубордистов (жители г. Москвы в возрасте 23-24 лет).

Подразделами Закарпатского горного поисково-спасательного отряда МЧС организован поиск. Видимости на месте проведения работ нет, телефонная связь с группой временно поддерживается.

По состоянию на сегодняшнее утро туристы не найдены, поиски продолжаются.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 14 человек, а также 3 единицы техники.

Происшествие находится на контроле Главного управления МЧС в Закарпатской области.