Наркоторговцы убили двух клоунов

В мексиканском штате Табаско были найдены тела двух уличных клоунов, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. К телам, на которых были видны следы пыток, прилагалась записка, согласно тексту которой клоуны доносили мексиканским военнослужащим на наркодельцов, действующих в этом регионе.

Тела загримированных мужчин в ярких костюмах были обнаружены на обочине дороги в городе Вильяэрмоса, столице штата Табаско, в воскресенье, 2 января.

Генеральный прокурор штата сообщил, что в убийстве мужчин подозревают наркогруппировку "Зетас" (Zetas), которая ведет активные действия на этой территории.

Сообщается также, что в ночь с 4 на 5 января в штате Чиуауа на севере Мексики были убиты 15 человек. 11 из этих смертей были зарегистрированы в городе Сьюдад-Хуарес, расположенном на границе Мексики с Америкой. Этот город считается ключевым пунктом на маршруте переправки наркотиков в США. Сьюдад-Хуарес занимает первое место в Мексике по числу убийств и считается одним из самых опасных городов мира.

В 2010 году наркодельцами в Мескике были убиты больше 12 тысяч человек.