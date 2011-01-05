Глава облсовета пишет в Минфин и подчеркивает: срочно

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА просит Министерство финансов Украины как минимум на 5 дней продлить для области бюджетный 2010-й год.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Тернополе А.КАЙДА сообщил, что послал министру финансов телеграмму соответствующего содержания.

«На сегодня казначейством не проплачено 42 млн. грн. 12,603 млн. грн. не поступило на защищенные статьи в 4-х районах и Тернополе, а это означает невыплату зарплат врачам, учителям, нехватку средств на энергоносители. На незащищенные статьи расходов недополучено 29,334 млн. Это неоплата за выполненные работы, в частности за ремонт дорог, которые мы торжественно открывали и хвастались достижениями», – констатировал А.КАЙДА.

Он выразил надежду, что в Минфине оперативно отреагируют на его просьбу.

«Иначе мы завтра при принятии областного бюджета пробелы будем закрывать за счет тех программ, которые будут финансироваться в ноябре-декабре 2011 года. А уже когда поступят средства от Кабмина, то пересмотрим бюджет», – сказал А.КАЙДА.

По его словам, в первую очередь, завтра облсовет на внеочередной сессии будет решать вопрос о выделении 12 млн. грн. на зарплаты работникам бюджетной сферы. Он заверил, что область имеет эти средства.