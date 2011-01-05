Ивано-Франковский облсовет принял бюджет

Ивано-Франковский областной совет сегодня принял бюджет области на 2011 год с доходами в объеме 2 004 376,1 тыс. грн. и расходами - 2 003 247,1 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председетеля облгосадминистрации, комментируя принятый на сессии областного совета бюджет, глава ОГА Михаил ВЫШИВАНЮК назвал документ «бюджетом социального направления».

«В первую очередь, средства областного бюджета будут аккумулированы на потребности медицины, проектирование и строительство детских садиков», - отметил он.

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, нынешний областной бюджет Ивано-Франковской области «не хуже прошлогоднего, а наоборот: в государственном бюджете предусмотрены средства на продолжение решения экологических проблем Калуша и приблизительно 500 млн. грн. - на строительство коммунальных дорог в области».

Объем доходов общего фонда бюджета определен в сумме 1 950 124,8 тыс. грн.; специального фонда бюджета - 54 251,3 тыс. грн., в том числе бюджет развития - 4576,8 тыс. грн. Объем резервного фонда областного бюджета утвержден в сумме 1 млн. грн.

На образование в области будет направлено 266 153,0 тыс. грн.; на здравоохранение - 332 270,4 тыс. грн.; на культуру и искусство - 43 020,8 тыс. грн.; на социальную защиту и социальное обеспечение населения - 37 438,8 тыс. грн.; на строительство - 20 576,8 тыс. грн.