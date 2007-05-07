”Россию-мать нельзя продать!” - акция в Симферополе

В Симферополе (Крым) активисты молодежного объединения "Прорыв" провели сегодня акцию "В каждом окне - российский флаг!".

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции (около 30 человек) раздавали прохожим российские триколоры, а также угощали яблоками и просили кидать огрызки в мусорное ведро с надписью: "Для огрызков" (таким образом "прорывовцы" намекали на первого заместителя украинского МИДа Владимира ОГРЫЗКО, который, как известно, заявил, что Черноморский флот России при использовании российских флагов в Севастополе должен исходить из чувства меры). Прохожие охотно брали флаги и угощались яблоками.

Кроме того, на фасад одного из зданий в центре Симферополя, где проходила акция "В каждом окне - российский флаг!", с крыши развернули большое российское знамя.

Акция проходила под флагами "Прорыва", флагами России и транспарантами с лозунгами: "Российский флаг - знамя победы!", "Россию-мать нельзя продать!", "Славянские ручьи сольются в русском море!" и др.

Как сказала журналистам лидер крымской организации "Прорыв" Надежда ПОЛЯКОВА, "Крым пророссийский" и поэтому "Прорыв" решил устроить "праздник российского флага", раздать знамена крымчанам и призвать их вывесить флаги на балконах 9 мая - в День Победы.

В обращении, раздаваемом в ходе акции "В каждом окне - российский флаг!", в частности, говорится: "В Крыму и Севастополе развязана война флагов. Из уст киевских чиновников уже систематически звучат возмущения по поводу большого количества российских флагов в Севастополе", в связи с этим, "Прорыв" обращается ко всем крымчанам накануне Дня Победы сшить российские флаги и вывешивать их из окон и балконов.

"С сегодняшнего дня на центральных площадях крымских городов молодежь "Прорыва" раздает российские флаги всем, желающим принять участие в акции", - говорится в обращении.

Как известно, молодежное движение "Прорыв" возглавляет гражданин РФ Алексей ДОБЫЧИН. Прошлым летом он был депортирован из Севастополя в Москву.