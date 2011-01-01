НДС должен значится в кассовом чеке отдельно по каждой позиции

Кабинет министров Украины утвердил порядок вычисления и накопления электронными контрольно-кассовыми аппаратами сумм налога на добавленную стоимость, согласно которым в кассовом чеке размер НДС должен быть отдельно указан по каждой позиции (группе товаров, услуг).

Соответствующее постановление №1224 от 27 декабря размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, электронный контрольно-кассовый аппарат (далее - кассовый аппарат) должен обеспечивать вычисление сумм налога на добавленную стоимость не менее чем по четырем позициям, в том числе разграничивая ставки налогообложения и операции, освобожденные от налогообложения и не являющиеся объектами налогообложения.

Кассовый аппарат должен обеспечивать печатание и выдачу кассового чека, который, кроме обязательных реквизитов, содержит сведения о: стоимости единицы товара или предоставленной услуги с учетом налога на добавленную стоимость (по облагаемым налогом операциям); стоимость единицы товара или предоставленной услуги без учета налога на добавленную стоимость (по освобожденным от налогообложения операциям и не являющимся объектами налогообложения); код ставки налога на добавленную стоимость по единице товара или предоставленной услуге; общую сумму налога по каждой позиции (группе товаров, услуг); общую сумму средств, которая подлежит уплате покупателем, с учетом налога на добавленную стоимость.

Это постановление принято в соответствии с Налоговым кодексом и вступает в силу с 1 января 2011 года.