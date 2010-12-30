Губернатор ждет проблем с поступлениями в местные бюджеты

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА прогнозирует проблемы с поступлениями в местные бюджеты в первом квартале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сессии облсовета.

“С 2011 года мы будем жить по новому Налоговому кодексу. Нагрузку на малый и средний бизнес уменьшено на треть. Исходя из этого, будем иметь большие проблемы с поступлением налогов в местные бюджеты в I квартале 2011 года”, - отметил он.

По мнению В.ЯДУХИ, резерв для бюджета нужно искать в налоге на доходы физических лиц.

“Основными составляющими этого налога является фонд оплаты труда, уровень заработной платы, погашения долгов по заработной плате”, - сказал он.

В.ЯДУХА отметил, что руководители районов должны максимально поработать над этим вопросом.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Хмельницкий областной совет утвердил бюджет области на 2011 год с общим объемом доходов на сумму 2 млрд. грн.