Шеф-редактора издания «Наш век» вызывают в прокуратуру

Шеф-редактора Интернет-издания «Наш век» Дмитрия КОЛИСНИЧЕНКО вызывают к следователю прокуратуры Оболонского района города Киева ПЛАХОТНИКУ В.В. в 16.00 29 декабря 2010 года для «дачи объяснений по поводу прокурорской проверки».

Других мотивов явки в вызове столичной прокуратуры не указано, отмечает издание «Наш век».

«Уже после 22.00 во вторник, 28 декабря, по месту моей прописки пришел человек и оставил «в двери» вызов», - сказал сам Д.КОЛИСНИЧЕНКО, отметив, что затрудняется назвать причину интереса к собственной персоне со стороны прокуратуры.

«Несмотря на то, что в получении вызова я не расписывался, игнорировать его я не собираюсь. В 16.00 29 декабря буду по указанному в вызове адресу – улица М. Малиновского, 10 (станция метро «Оболонь») кабинет №45», - добавил он.