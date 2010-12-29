Петр Ющенко не отдал Московскому патриархату храм в Хоружевке

Брат экс-президента Виктора ЮЩЕНКО Петр отказался передать храм Святого Андрея Первозванного и Святой великомученицы Екатерины в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Сумской епархии УПЦ МП протоиерей Максим (ДЕНИСЕНКО), по просьбе Свято-Екатерининской общины села Хоружевка епископ Сумский и Ахтырский УПЦ МП ЕВЛОГИЙ встретился в Киеве с народным депутатом Украины П.ЮЩЕНКО. В беседе с братом экс-президента владыка выразил обеспокоенность тем, что верующие УПЦ МП уже три года не имеют возможности молиться в церкви. Сумский епископ просил народного депутата о передаче общине хотя бы нижнего бокового алтаря храма. «Петр ЮЩЕНКО ответил категорическим отказом и заявил, что хоружевская церковь будет принадлежать только Киевскому Патриархату», - рассказали в епархии УПЦ МП.

П.ЮЩЕНКО опекал строительство Свято-Андреевского храма в Хоружевке. Храм, построенный в 2007 году в стиле казацкого барокко, расписан художникам из Львовской академии искусств: здесь есть прекрасные золото-красные лики Матери Божьей, апостолов и святых мучеников, а также фрески – копии Михайловского Златоверхого храма.

Как рассказал протоиерей Максим (ДЕНИСЕНКО), “нововыстроенный Свято-Андреевский храм с нижним боковым алтарем в честь Святой великомученицы Екатерины был полностью передан общине УПЦ КП, после чего жители Хоружевки, которые являются прихожанами УПЦ МП, потеряли возможность молиться в своем храме”. Лишь недавно Екатерининская община нашло возможность приобрести небольшой домик на околице села. За год здесь был сделан ремонт старого сооружения и оборудован небольшой храм.