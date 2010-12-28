Колесников закупит поезда, билеты на которые будут стоить, как на самолет

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает привлечь частный бизнес к закупке скоростных пассажирских поездов. Об этом он сообщил в интервью в сегодняшнем номере газеты «Сегодня».

По его словам, первые 10 поездов было решено купить у «Хюндай», поскольку у них было лучшее ценовое предложение. «По нужным нам срокам укладывался только «Хюндай», плюс они дали нам лучшее ценовое предложение. Не говоря уже о том, что мы не купили поезда у «Хюндая» – южнокорейский «Эксимбанк» дал кредит Украине на 10 лет под 4,8% годовых со всеми страховыми премиями. Кроме того, мы надеемся (как это делается во Франции) вовлечь частный бизнес в закупку и эксплуатацию скоростных поездов: первые 10 поездов оплатит государство, а дальше обратимся к бизнесу – будет создано ОАО, куда можно будет инвестировать деньги», - сказал он.

По словам министра, в целом же Украине нужно 100 таких поездов, а не 10. «Кстати, «Хюндай» уже имеет опыт в Турции, где создано местное производство скоростных поездов – там «Хюндай» принадлежит 50%, 15% – турецкому правительству, остальное – местному частному капиталу. Такая модель производства поездов тоже возможна», - отметил он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ опроверг заявления о преимуществах для украинских или российских производителей. «Лугансктепловоз» вообще никогда скоростных поездов не делал, поэтому эту тему даже не стоит упоминать. Что же касается российского Крюково: если владельцы завода хотят построить сильную Украину, торгуя не поездами, а чертежами, то мы вместо реальной страны построим потемкинскую деревню. У Крюково нет ни одного скоростного поезда!», - сказал он.

По словам министра, единственное, чем может государство помочь отечественным производителям, – это компенсация по кредиту. «То есть если «Лугансктепловоз» может взять кредит в нашем банке под 15-17%, а зарубежный стоит 4-6%, эту разницу мы готовы покрыть нашим производителям, чтобы они конкурировали на равных с иностранцами. Но продукция нам нужна такая же, как у зарубежных производителей», - сказал он.

Как отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, 10 поездов «Хюндай» стоимостью в среднем по 24 млн. евро за поезд будут проезжать расстояние от столицы до Харькова за 3,5 часа, до Львова за 4,5 часа, до Донецка – за 5,5-6 часов. «...Осталось привести в порядок инфраструктуру самой железной дороги. А здесь есть чем заниматься: к примеру, на маршруте Киев-Львов – 90 переездов! Будем решать эту проблему: на самых оживленных трассах будут созданы путепроводы (не менее четырех), в остальных случаях будет блокирование переездов – электромеханические подъемники, которые не позволят автомобилям выехать на железнодорожное полотно. Это необходимо, потому что столкновение с поездом, идущим на скорости 160 км/час приведет к куда более тяжелым последствиям, чем были в Марганце – и для нарушителей переезда, и для пассажиров поезда. Плюс, конечно, мы ждем, что МВД и ГАИ отреагируют на эту ситуацию – при повторном нарушении правил переезда водителей будут лишать прав, а при третьем – привлекать к ответственности», - сказал он.

Относительно скорости в 250-300 км/ч Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что есть несколько факторов, которые нас сдерживают. «Во-первых, для этого нужны дороги – новые, с защитной сеткой, за которую не попадут не только люди, но и посторонние предметы. Во-вторых, для этого нужен уровень жизни граждан, который позволит платить за этот билет. Сегодня билет из Токио на расстояние 100 км в оба конца стоит 200 долларов. Увы, мы к этому еще не готовы», - сказал он.

По словам министра, стоимость проезда в скоростных поездах будет выше, чем в экспрессах

«В первом классе поезда цена будет близка к эконом-классу самолета... Во втором классе же мы надеемся вложиться в 250-350 грн, в зависимости от города. То есть если второй класс экспресса Киев–Харьков, идущего 6 часов, стоит 120 грн., то второй класс скоростного поезда, идущего в два раза быстрее, будет стоить в два раза дороже – около 250 грн.», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, скоростные поезда при этом также будут более комфортабельны.