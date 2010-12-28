На Херсонщине объявлено штормовое предупреждение

В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на данные Гидрометцентра, 28 декабря в регионе ожидаются местами сильные осадки, ночью местами гололед, видимость при осадках 1-2 км, местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Сейчас в Херсоне облачно, снег с дождем, местами сильный, ветер северо-восточный 5 м/с. Также синоптики прогнозируют сложные погодные условия и на 29 декабря.