Азаров уверяет, что гривне абсолютно ничего не угрожает

Национальная валюта будет вести себя стабильно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции для центральных и региональных средств массовой информации премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Как вела себя национальная валюта? Стабильно. Так она себя и будет вести, потому что основа стабильности национальной валюты — это, прежде всего, системная работа НБУ и правительства. И когда предыдущий премьер валил все на Нацбанк — она лукавила. Не может быть стабильной валюта в стране, где падает экономика, где государство ведет себя как транжир», - сказал он.

По его словам, в условиях, когда правительство и НБУ ведут согласованную политику и думают о том, что происходит с валютными резервами, «национальной валюте абсолютно ничего не угрожает».

«Для этого есть валютные резервы государства, и они сейчас выросли у нас с 24 млрд. до 34 млрд. долл. Прибавить надо, безусловно, и валютные резервы самого правительства, а у нас их ни много, ни мало, - а вот сейчас еще поступит транш (МВФ — УНИАН) — и будет где-то около 3 млрд. долл. Так что, их можно спокойно заплюсовать к валютным резервам НБУ. То есть, мы уже обогнали докризисный уровень», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании 22 декабря т.г. принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов США.