Из-за непогоды отменены сотни рейсов на востоке США

Сильные снегопады и ледяные дожди, обрушившиеся на восточное побережье Соединенных Штатов, нарушили работу нескольких аэропортов и вызвали хаос на дорогах, сообщает Би-би-си.

В штатах Мэриленд, Северная Каролина и Вирджиния объявлено чрезвычайное положение.

В ближайшее время сильные снегопады ожидаются в Нью-Йорке и Бостоне.

В Южной Каролине снег на Рождество выпал впервые с момента начала наблюдений в 1887 году.