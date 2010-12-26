Из-за непогоды отменены сотни рейсов на востоке США
23:44, 26 декабря 2010Общество
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Даже в Южной Каролине снег
Сильные снегопады и ледяные дожди, обрушившиеся на восточное побережье Соединенных Штатов, нарушили работу нескольких аэропортов и вызвали хаос на дорогах, сообщает Би-би-си.
В штатах Мэриленд, Северная Каролина и Вирджиния объявлено чрезвычайное положение.
В ближайшее время сильные снегопады ожидаются в Нью-Йорке и Бостоне.
В Южной Каролине снег на Рождество выпал впервые с момента начала наблюдений в 1887 году.
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