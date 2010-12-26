Местные выборы проходят в 20 регионах Украины
11:42, 26 декабря 2010Общество
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Сообщает департамент МВД
Более 400 сотрудников милиции сегодня обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения повторного голосования на выборах в органы местного самоуправления, которые происходят в 20 регионах Украины.
Всего повторное голосование проводится на 214 участках, участие в нем принимают около 60 тысяч избирателей, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
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