Местные выборы проходят в 20 регионах Украины

Более 400 сотрудников милиции сегодня обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения повторного голосования на выборах в органы местного самоуправления, которые происходят в 20 регионах Украины.

Всего повторное голосование проводится на 214 участках, участие в нем принимают около 60 тысяч избирателей, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.