Добкин: милиция помогла разобраться с забастовкой троллейбусников

Работникам коммунального предприятия «Горэлектротранса» угрожали применением физической силы в случае, если они выведут на маршруты троллейбусы и трамваи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, комментируя забастовку работников харьковского КП «Горэлектротранс».

Губернатор отметил, что вчера с его участием, а также при участии харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, председателя Харьковского областного совета Сергея ЧЕРНОВА и работников КП «Горэлектротранс» в горисполкоме состоялось совещание, на котором обсуждался план действий относительно выплаты работникам КП задолженностей по зарплатам. Также участники заседания обсуждали меры, которые в будущем могли бы сделать предприятие неубыточным.

М.ДОБКИН заявил, что на совещании большинство работников предприятия выразили желание выйти на маршруты, но при этом они были обеспокоены возможностью применения против них физической силы.

«Большинство людей выразили желание выйти на линии, причем они не скрывали, что кое-кому не дают это сделать, используя угрозы применения физической силы. Даже до такого там доходит. Я пообещал, что этого не будет, что никто никому не будет резать колеса на троллейбусах, что никто никому не будет угрожать в трамвайных депо. И тот, кто хочет, пусть выходит и получает заработную плату», - сказал М.ДОБКИН.

Он добавил, что сегодня утром работники милиции в троллейбусных депо «помогли разобраться в нелегкой эмоциональной ситуации, которая была на предприятии».

«Утром тех людей, которые пытались физически не выпустить трамваи, их милиционеры уговорили, и они отказались от этих бессмысленных затей», - заметил губернатор.

М.ДОБКИН подчеркнул, что 77% подвижного состава двух трамвайных депо находится на маршрутах, «остальные стоят исключительно по техническим причинам».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работниками коммунального предприятия уже выплачено 13 млн. грн., остальные 9 млн. грн. «будут выплачены в конце января - начале февраля с помощью областного и городского бюджета».