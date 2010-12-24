Вифлеемский огонь мира зажжется на Говерле.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской станице Пласта, участники которого доставили Вифлеемский огонь в Ивано-Франковск.

В канун Рождества из рук в руки пластуны передадут его в больницы, школы, детские сады, детские дома и в административные здания.

Справка УНИАН. История передачи Вифлеемского огня началась в Вене в 1986 году. Тогда в рамках предрождественской импрезы «Свет из темноты» каждый, кто принес пожертвование, в знак благодарности за помощь мог получить свечу, зажженную от пламени с места рождения Иисуса. Вот уже на протяжении 25 лет святой огонь в канун Рождества распространяют по миру.

В конце ноября огонь из Вифлеема привезли в специальном контейнере в Европу, и дальше его передают из рук в руки по всем городам. Австрийские скауты привозят святой огонь в Вену, где передают его своим ровесникам. В Украину огонь попадает из Польши.