Эксперты оценивают создание СП Газпрома и Нафтогаза

Советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине Алексей УРИН не видит взаимосвязи между созданием совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по добыче шахтного метана и украинской газотранспортной системой.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение А.УРИН высказал в рамках круглого стола на тему: «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы», прошедшего в институте.

По словам А.УРИНА, он воспринимает совместное предприятие по добыче газа из угольных пластов в Украине как вполне самостоятельное и самодостаточное. «Не вижу никакой связи с ГТС. Украина заинтересована в любом дополнительном источнике топлива и, вполне возможно, добыча метана в этом плане окажется весьма перспективной. Поскольку сланцевый газ, вроде как есть, но в то же время, добывать его очень дорого и пока не выгодно», - отметил он.

По словам эксперта, шахтный метан – это давно известное топливо, и его добыча вполне рентабельна и возможна. «Поэтому, мне кажется, это очень хороший шаг, прежде всего, выгодный для украинской стороны. Ну и «Газпром» тоже, видимо, рассчитывает участвовать в прибыли», - сказал А.УРИН.

Говоря же о переговорах по ГТС в целом, эксперт напомнил, что они продолжаются, и исход их пока не ясен. «Не хотелось бы на этот счет спекулировать. Действительно, украинская сторона заинтересована в привлечении инвестиций, и это касается не только ГТС Украины, но и в целом всех секторов, особенно высокотехнологичных. Без притока капитала не получится модернизировать производство и ввести западные технологии, о которых так мечтают некоторые украинские эксперты и предприниматели. В этом смысле российский капитал более чем востребован, и я надеюсь, что следующий год будет для этого очень успешным – по крайней мере, предпосылки и желание для этого есть», - сказал А.УРИН.

В свою очередь, глава наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ» Мирослав ТАБАХАРНЮК полагает, что не стоит слишком оптимистично оценивать участие российского «Газпрома» в проекте по добыче шахтного метана. «Шахтный метан, как и сланцевый газ, - это альтернатива поставкам российского газа. И что происходит? Мы основному поставщику – «Газпрому» – отдаем альтернативные источники. Что будет двигать «Газпромом» для развития этого проекта? Да ничего. Одно желание – придержать. «Газпром» «застолбит место» и будет держать этот проект, не развивая его», - считает эксперт.

По его словам, это логически исходит из мотивов, по которым действуют компании. «Поэтому – да, шахтный метан и сланцевый газ развивать нужно, но инвесторами этих проектов должны быть другие структуры. Мне больше нравится проект «ТНК-ВР», который инвестирует в этом направлении в Украине. Это более логичный инвестор, чем «Газпром», - убежден М.ТАБАХАРНЮК.

Руководитель Управления корпоративных коммуникаций ГИК «Ренессанс Капитал» Константин ГОЛОВИНСКИЙ считает проект по добыче шахтного метана «пробой пера» для «Газпрома» и «Нафтогаза». «Это пилотный проект, потому что ни одна, ни другая компания большого опыта в использовании данных технологий не имеет», - сказал он.

К.ГОЛОВИНСКИЙ отметил, что отдельные частные украинские компании имеют больший опыт добычи шахтного газа, чем компания «Нафтогаз Украины». По его словам, «Газпрому» этот проект позволит наработать технологии, которые потенциально могут пригодиться компании в будущем, потому что любая нефтегазовая компания, которая сейчас работает в мире, занята, прежде всего, вопросами диверсификации своего основного бизнеса. «То есть, отхода от традиционных методов добычи к каким-то нетрадиционным. Всем известно также о том, что это потенциально очень большой бизнес в Украине, потому что шахты сильно загазованы - это большая проблема. Многие украинские угледобытчики серьезно нарастили объемы добычи именно шахтного метана, исходя исключительно из экономической целесообразности, потому что он напрямую используется самими компаниями для своих производственных нужд и повышает безопасность шахты в добыче угля», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между компаниями о создании совместного предприятия по добыче метана из угольных пластов на территории Украины.

А.МИЛЛЕР заявил, что совместное предприятие между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» по добыче угольного газа в Украине будет создано в начале 2011 года.