Пассажиров аэропорта развлекают клоуны

В аэропорту Франкфурт-на-Майне пассажиров, застрявших из-за отмены рейсов, развлекают четыре клоуна, сообщает Би-Би-Си. «Мы пришли к мысли, что клоуны помогут лучше перенести задержки рейсов детям, ведь они особенно тяжело переносят такие неудобства. Сейчас в залах выступают четыре клоуна», – сказал пресс-секретарь международного аэропорта Франкфурта.

Франкфуртский аэропорт, крупнейший авиаузел Германии, из-за неожиданного снегопада отменил более 300 рейсов.

В Брюсселе утром в субботу отменили несколько рейсов в Нидерланды, Швейцарию и Германию, однако, по прогнозам, ситуация должна нормализоваться, в лондонском аэропорту Хитроу отменены 70% рейсов, с задержкой идут поезда Eurostar, добавляет Газета.ру.