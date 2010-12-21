Азаров поручил составить график принятия обл- и горбюджетов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов составить график принятия областных и городских бюджетов.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение Минфину глава правительства дал сегодня, в ходе совещания с членами правительства, руководителями профильных парламентских комитетов, Национального банка, Налоговой и Таможенной служб по поводу завершения финансового года.

«Мы рассчитываем, что на текущей неделе бюджет (госбюджет – УНИАН) будет принят, следовательно, поручаю министру финансов Федору ЯРОШЕНКО при участии руководителей региональных властей составить график принятия бюджетов областей, крупных городов. Настаиваю, что все местные бюджеты должны быть сбалансированы, как требует законодательство», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.