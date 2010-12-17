Французские компании пытаются вложить деньги во Львовскую область

Французские компании заинтересованы в увеличении инвестиций в экономику Львовской области и поиске для этого новых ниш.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Жак ФОР во время встречи с председателем Львовской ОГА Василием ГОРБАЛЕМ.

«Для усиления экономического сотрудничества запланировано открытие Почетного консульства Франции во Львове. Также речь идет о культурном обмене, стажировке преподавателей, учеников, студентов во Франции», - сказал Ж.ФОР.

Львовский губернатор рассказал послу о ходе подготовки Львовской области к Евро-2012 и инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Олимпийская надежда - 2022».

«Мы уверены в стабильном финансировании объектов к Евро-2012», - сказал В.ГОРБАЛЬ.