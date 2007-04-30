Коалиция согласилась на досрочные парламентские и президентские выборы

Верховная Рада Украины приняла постановление «О выборах Президента Украины и народных депутатов Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 234 из 254 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В постановлении предусмотрено признать необходимым провести выборы Президента Украины и народных депутатов Украины «в период 90 дней со дня вступления в силу закона «О внесении изменений в Конституцию Украины», которым предусмотреть проведение выборов Президента и народных депутатов не позднее 9 декабря 2007 года.

«Признать необходимым проведение одновременных выборов Президента Украины и народных депутатов», - значится в постановлении.

Временной специальной комиссии по проработке проектов законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины поручено с учетом предложений Президента Украины и других субъектов права законодательной инициативы подготовить и внести на рассмотрение парламента до 15 июня 2007 года проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины, которым в частности предусмотреть проведение выборов Президента и парламента.

Комитету ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления до 10 июня 2007 года поручено внести на рассмотрение ВР проект закона о выборах народных депутатов Украины в новой редакции, в котором предусмотреть проведение выборов «по так называемым открытым партийным спискам кандидатов в депутаты от политических партий избирательных блоков и проекта закона о внесении соответствующих изменений в закон «О выборах Президента Украины».