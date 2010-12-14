Пенсионер ранил из пистолета двух врачей - за «халатное отношение»

В Луганской области пациент ранил из пистолета двух работников медицинского учреждение.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, это произошло 13 декабря в Лутугинском районе области.

В частности, установлено, что 70-летний местный житель в помещении медицинского учреждении, с целью мести за халатное, по его мнению, выполнение врачебных обязанностей, выстрелами из стартового пистолета, переделанного для стрельбы резиновыми пулями, ранил двух местных жителей в возрасте 57 и 45 лет, оба - работники медицинского учреждения.

Пострадавшие госпитализированы. Оружие изъято.

Кроме этого, во время проведения санкционированного обыска в доме подозреваемого изъят еще один аналогичный пистолет.