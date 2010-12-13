Проект Госбюджета предусматривает поступления от продажи земли

Проект государственного бюджета Украины на 2011 год предусматривает поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, пребывающих в государственной собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, в размере 17,6 млн. грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №7000, внесенному в парламент 10 декабря т.г.

«Прогнозные показатели поступлений средств от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, пребывающих в государственной собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, по данным Фонда государственного имущества Украины, в 2011 году определены на уровне 17,6 млн. грн.», – говорится в пояснительной записке.

Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, пребывающих в государственной собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации в 2011 году, на 100% будут засчитываться в общий фонд госбюджета.