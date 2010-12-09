Завтра погода в Украине ухудшится: метели и гололед

Завтра в южной части Украины, в восточных и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия: дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки (в Крыму очень сильные), налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, местами 25-30 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в этих регионах температура ночью и днем ожидается от 3° тепла до 3° мороза, на крайнем востоке и в Крыму 4-9° тепла с понижением до конца дня до 0°.

На остальной территории небольшой снег, ночью в карпатском регионе умеренный; понижение температуры до 0-5° мороза, в Карпатах до 6-10° мороза; в центральных областях дождь с переходом в снег, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели.

В Украине, кроме Крыма и Приазовья, на дорогах гололедица.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Понижение температуры ночью и днем до 0-5° мороза. В Киеве - понижение температуры ночью и днем до 2-4° мороза.