Суд отпустил обвиняемых во взрыве дома в Днепропетровске

Суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемых по делу о взрыве в жилом, 127 по ул. Мандрыковской в Днепропетровске, в результате которого погибли 23 человека, из которых 9 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня районный суд Заводского района Запорожья.

"Суд принял решение в удовлетворении ходатайства потерпевших о направлении дела на дополнительное расследование отказать. Уголовное дело в отношении обвиняемых прекратить, освободив их от уголовной ответственности на основании закона "Об амнистии". Залог, внесенный ОАО "Днепрогаз" за обвиняемых (около 8 млн. грн.) вернуть предприятию, арест с имущества обвиняемых снять", - сообщили УНИАН участники судебного заседания.

Также суд принял решение оставить без рассмотрения гражданские иски потерпевших.

В соответствии с законодательством, не согласная с решением суда сторона может оспорить это решение в высшей инстанции, - в данном случае в апелляционном суде Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье состоялось судебное разбирательство резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц ОАО "Днепрогаз", обвиняемых в халатности, ставшей причиной взрыва в многоэтажном жилом доме в Днепропетровске.

Прибывшие в Запорожье потерпевшие в результате взрыва подали ходатайство о проведении дополнительного следствия по делу, а обвиняемые по делу - о его закрытии по амнистии.

По мнению подавших ходатайство представителей потерпевшей стороны, уголовное дело против должностных лиц ОАО "Днепргаз" должно быть направлено на дополнительное расследование в связи с необходимостью переквалификации действий, приведших к взрыву, по более жесткой статье - соответствующей тяжести последствий, нанесенных взрывом, в результате которого в доме полностью разрушился один из подъездов здания, 23 человека, в том числе 9 детей, погибли и десятки людей получили ранения и лишились крова.

Представители обвиняемых, в свою очередь, ходатайствуют о закрытии дела, мотивирую законность данного действия тем, что преступление, инкриминируемое их подзащитным: "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" - ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины не является тяжким, в связи с чем дело может быть закрыто на законных основаниях в соответствии с законом "Об амнистии".