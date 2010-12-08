В Харькове ограбили ювелирный магазин

В переулке Короленко в центре Харькова вчера около 17.30 двое неизвестных ограбили ювелирный магазин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Двое мужчин зашли в ювелирную мастерскую магазина, и под угрозой применения физической силы разбили витрину и завладели изделиями из золота. Сумма ущерба устанавливается.

Следственный отдел Киевского райотдела внутренних дел Харькова по данному факту возбудил уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Стражи порядка проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению разбойного нападения.